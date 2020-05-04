TOKİ’den yüzde 20 indirim kampanyası

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanya için 6 Mayıs - 19 Haziran tarihleri arasında ilgili bankaya başvurulabilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.