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    HaberlerEkonomi Haberleri TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor
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    03.05.2020 - 12:31 |

    TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor

    TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs 2020 tarihinde başlıyor.

    TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 6 Mayısta başlıyor. TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapacak.

    Esnek ödeme ile yüzde 20 indirim

    Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

    Son başvuru 19 Haziran 2020

    Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 6 Mayıs - 19 Haziran 2020 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

    Kampanyadan yararlanma şartları

    İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksiti 2018 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi.

    Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

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