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HaberlerEkonomi Haberleri Tokyo’da orkinos balığı 202 bin dolara satıldı
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05.01.2021 - 11:12 | | AA

Tokyo’da orkinos balığı 202 bin dolara satıldı

Japonya’da mezata çıkartılan 208 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı, yaklaşık 202,5 bin dolara (20,84 milyon yen) alıcı buldu.

Tokyo’da orkinos balığı 202 bin dolara satıldı

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, dünyanın en büyük taze balık, sebze ve meyve halleri arasında gösterilen Tokyo’daki Toyosu Pazarı'nda yeni yıl mezatı düzenlendi.

Mezatta, bir balıkçının yakaladığı 208 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı 202,5 bin dolara satıldı.

Tokyo’da orkinos balığı 202 bin dolara satıldı

2020'de 276 kilogram balık 1,87 milyon dolara (193,2 milyon yen), 2019'da ise 278 kilogramlık balık, 3,2 milyon dolara (333,6 milyon yen) satılmıştı.

Fiyatların düşmesinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu belirtiliyor.

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