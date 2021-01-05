05.01.2021 - 11:12 | | AA
Tokyo’da orkinos balığı 202 bin dolara satıldı
Japonya’da mezata çıkartılan 208 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı, yaklaşık 202,5 bin dolara (20,84 milyon yen) alıcı buldu.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, dünyanın en büyük taze balık, sebze ve meyve halleri arasında gösterilen Tokyo’daki Toyosu Pazarı'nda yeni yıl mezatı düzenlendi.
Mezatta, bir balıkçının yakaladığı 208 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı 202,5 bin dolara satıldı.
2020'de 276 kilogram balık 1,87 milyon dolara (193,2 milyon yen), 2019'da ise 278 kilogramlık balık, 3,2 milyon dolara (333,6 milyon yen) satılmıştı.
Fiyatların düşmesinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu belirtiliyor.
"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.