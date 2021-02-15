Toplam 50 KOBİ’ye 1.5 milyonluk destek

Sekiz ay sürmesi planlanan proje kapsamında 25 Türkiye sermayeli, 25 Türkiye’de faaliyet gösteren Suriye sermayeli KOBİ, sektör, büyüme hedefleri, birlikte iş yapabilirlikleri gibi kriterler göz önünde bulundurularak eşleştirilecek. Herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin başvurusuna açık olan ücretsiz projeye, 26 Şubat 2021 tarihine kadar TÜRKONFED’in internet sitesi üzerinden başvurulabilecek.

Proje hakkında bilgi veren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan şunları söyledi: “TÜRKONFED olarak yaptığımız saha çalışmaları ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tespit ediyor, ardından bu ihtiyaçlara yönelik çözüm geliştirmek üzere çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar projesi ile de Türkiye sermayeli KOBİ’leri, ülkemizde iş kuran Suriye sermayeli KOBİ’ler ile bir araya getirmeyi, bu sayede birlikte çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefledik.”