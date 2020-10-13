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    HaberlerEkonomi Haberleri Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık yüzde 23,5 arttı
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    13.10.2020 - 10:28 | | AA

    Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık yüzde 23,5 arttı

    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 arttı.

    Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık yüzde 23,5 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

    Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 23,5 artış gösterdi.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ağustosta yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,4, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 5,2 azaldı.

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 3 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ağustosta bir önceki aya göre sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, ticaret ciro endeksi yüzde 2, hizmet ciro endeksi yüzde 4,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,1 azaldı.

    Ellerine dezenfektan döküp atıkları yakmaya çalışınca kabusu yaşadıBaşakşehir'de el dezenfektanı kullandıktan sonra iş yerinde bulunan atıkları yakmaya çalışan bir kişi dezenfaktandaki alkolün etkisiyle aniden yanmaya başladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Hem kendimizi korumak hem de çocuklarımızı korumak için dezenfektan kullandıktan sonra kibrit ya da çakmak yakılmamalı. En az 3 dakika geçmesi sağlanmalı. Kişiler bu konuda dikkatli olmazsa ellerinde, kollarında yanıklar oluşabilir" dedi.
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