BİST1.0340.00EURO8.650.44USD7.290.94ALTIN482.100.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Toplam piyasa hacmi 357 milyar doları aştı
    ABONE OL
    07.08.2020 - 09:06 | | DHA

    Toplam piyasa hacmi 357 milyar doları aştı

    Kripto para piyasalarında genel yükseliş eğiliminin de etkisiyle büyüyen toplam piyasa hacmi son 24 saatte 5 milyar dolardan fazla artışla, 352.29 milyar dolardan, 357.88 milyar dolara yükseldi.

    Toplam piyasa hacmi 357 milyar doları aştı

     

    Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 1.35 artışla 11,801.13 dolara yükseldi ve toplam piyasa hacminin 217.77 milyar dolara ulaştı. Bitcoin'in 12 bin doları aştığı Pazar günü toplam piyasa hacmi de 221.95 milyar doları gördü.

    Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 2'si gerilerken, bunların 2 tanesi ilk 10 birim arasındaydı.

    Toplam 6,163 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,712 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 88.41 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.

    En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

    1.Bitcoin yüzde 1.35 artışla 11,801.13 dolar,

    2.Ethereum yüzde 0.07 düşüşle 395.49 dolar,

    3.XRP yüzde 1.49 artışla 0.30 dolar,

    4.Tether yüzde 0.04 artışla 1.00 dolar,

    5.Bitcoin Cash yüzde 9.91 artışla 319.43 dolar,

    6.Bitcoin SV yüzde 2.82 artışla 237.74 dolar,

    7.Litecoin yüzde 2.06 artışla 59.45 dolar

    8.Cardano yüzde 1.77 artışla 0.14 dolar,

    9.Chainlink yüzde 2.54 artışla 9.99 dolar,

    10.Binance Coin yüzde 1.17 düşüşle 22.65 dolardan işlem görüyordu.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamada da üzerinde durduğu gibi, Fed'in "yüzde 2.0" enflasyon hedefini tutturabilmek için düşük faiz oranlarında kalmayı sürdürmesi bekleniyor. ABD'de Haziran 2020'de yıllık enflasyon yüzde 0.6 düzeyindeydi.

    Analistlere göre, ABD faizlerinin mevcut düzeylerinde kalması, güvenli liman varlıklarında rekor düzeylerin görülmeye devam edecek ve özellikle de altın ve gümüşün yanında, kripto para birimlerine de yönelim olabilecek.

    Yatırım yönetim şirketi VanEck stratejisti Gabor Gurbacs, mevcut faiz oranlarının dolar yatırımcıları için uygun görünmediğine işaret ederek, "Yasal parayla elinizde iki seçenek var: Enflasyona uğramadan önce harcamak veya spekülatif piyasalara aktarmak" dedi.

    Brave New Coin analisti Josh Olszewicz de, son gelişmelerin Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için "oldukça olumlu" olduğunu söyledi.

    Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM AİS YKS tercih ekranı | İşte üniversite taban puanları ve kontenjanları kılavuzu

    ÖSYM AİS YKS tercih ekranı | İşte üniversite taban puanları ve kontenjanları kılavuzu

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    Büyük beğeni toplayan Cuma mesajları ! Telefon ve sosyal medyadan ileteceğiniz Cuma mesajları kısa, anlamlı, resimli içerikler

    Büyük beğeni toplayan Cuma mesajları ! Telefon ve sosyal medyadan ileteceğiniz Cuma mesajları kısa, anlamlı, resimli içerikler

    Sıradaki Haber