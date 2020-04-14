Toplanan inek sütü miktarı şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, şubatta yıllık bazda yüzde 5,5 artışla 792 bin 223 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 9,3 yükselerek 130 bin 525 tonu buldu.

Aynı dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 4,2 artışla 87 bin 213 ton olarak kayıtlara geçti.

Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre kaymak üretimi yüzde 8,8, inek peyniri üretimi yüzde 8,2, ayran üretimi yüzde 8, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 5,7, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi yüzde 4,5, tereyağı üretimi yüzde 3,1 artarken, yağsız süt tozu üretimi yüzde 9,8 azaldı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı yüzde 3,2 olarak tespit edildi.