‘TOTAL Oil Türkiye’ye Viyana’da 5 ödül birden

Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen ve bu yıl 74 farklı ülkeden katılımın gerçekleştiği törende Total’in ödüllerini Total Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel ve Total Oil Akaryakıt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Beril Cabı Günermengi aldı.

İki altın ödül aldı

TOTAL Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel ödüller hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Total Oil Türkiye olarak, Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, ülkemize değer katmak ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” kampanyası ve devamında işitme engellilere yönelik gerçekleştirdiğimiz “İki Elin Enerjisi Güzel” projeleriyle kazandığımız bu ödüller için başta çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Total Oil Türkiye’nin 2018 yılında hayata geçirdiği, işitme engellilere yönelik “İki Elin Enerjisi Güzel” projesi, topluluk iletişimi alanında “Yılın PR ve İletişim Kampanyası” seçildi ve Altın Stevie Ödülü kazanmaya layık görüldü. Proje ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk alanında Yılın PR ve İletişim Kampanyası kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü ve kurumsal sosyal sorumluluk video kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.

Total Oil Türkiye’nin Altın Stevie Ödülü kazanan diğer projesi ise 2018 Aralık ayında hayata geçirilen “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” imaj kampanyası oldu. “Marka Yenileme / Rebranding” kategorisinde birinci seçilen ve Altın Stevie Ödülü kazanan kampanya, Total markasının yenilenme sürecini temsil ediyor. Proje ayrıca, “Yılın Pazarlama Kampanyası Otomotiv” kategorisinde Bronz Stevie Ödülü’ne de layık görüldü.