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    HaberlerEkonomi Haberleri Toyota, Çin'deki fabrikalarını kapalı tutacak
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    07.02.2020 - 07:18 |

    Toyota, Çin'deki fabrikalarını kapalı tutacak

    Toyota, Çin'deki fabrikalarını 16 Şubat'a kadar kapalı tutacak.

    Toyota, Çin'deki fabrikalarını kapalı tutacak

    Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, Çin'de bulunan tüm fabrikalarını 16 Şubat tarihine kadar kapalı tutacağını duyurdu. Toyota'nın Çin'de 12 araç ve araç parçaları fabrikası bulunuyor.

    Yapılan açıklamada, "Yerel ve bölgesel yönetimlerin yönlendirmeleri, araç parça arzı ve lojistiğin de aralarında olduğu çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi sonrası üretim duruşunun uzatılması kararlaştırıldı" denildi.

    Toyota, ilk yaptığı açıklamada üretimin 9 Şubat'ta başlamasının planlandığını ifade etmişti.

    Çin'deki araç parçaları üretim tesislerinin durmaya devam etmeleri çok sayıda global araç üreticisini etkiliyor. Dün, Fiat Chrysler, Çin'den parça tedarikinde sıkıntının devam etmesi halinde Avrupa'daki fabrikalarını 2-4 hafta için kapatabileceğini duyurmuştu.

    Hyundai de parça tedarikinde sıkıntı nedeniyle Güney Kore'deki üretimini durdurmuştu.

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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