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    HaberlerEkonomi Haberleri Toyota, Türkiye'de üretime 2 hafta ara verecek
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    18.03.2020 - 13:41 | | İHA

    Toyota, Türkiye'de üretime 2 hafta ara verecek

    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya’da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.

    Toyota, Türkiye'de üretime 2 hafta ara verecek

    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla önemli tedbirler aldı.

    5 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ

    Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara verecek. Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.

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