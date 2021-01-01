Tozkoparan dönüşüm projesi 1.5 yılda teslim edilecek

Türkiye’de 1.5 milyon, İstanbul’da 300 bin konutun acil dönüşümü için projeleri arka arkaya hayata geçiren bakanlık, Emlak Konut GYO tarafından yapılacak ‘Tozkoparan Dönüşüm Projesi’nin temelini 2 ay içinde atacak. Konutların 1.5 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Toplam maliyeti 700 milyon lira olan konutlar için bakanlık yüzde 40 destek sağlayacak. Ayrıca hak sahiplerine 5 aylık peşin olarak 7 bin 500 lira kira yardımı, kiracılara 3 bin lira taşınma yardımı yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören’de dün düzenlenen Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Tozkoparan için ‘kaybedecek bir dakika bile olmadığına’ dikkat çekti. Bakan Kurum, “Çevredeki mevcut yapılaşmayla uyumlu, yatay mimari anlayışıyla projelerimizi hazırladık. Projenin başından sonuna kadar sizleri hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Taşın altına elimizi koyuyoruz” diye konuştu.