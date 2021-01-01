MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Tozkoparan dönüşüm projesi 1.5 yılda teslim edilecek
ABONE OL
01.01.2021 - 07:00 | | DUYGU ERDOĞAN

Tozkoparan dönüşüm projesi 1.5 yılda teslim edilecek

Kentsel dönüşümle seferberlik boyutunda mücadele başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, acil dönüşüm ihtiyacı bulanan İstanbul Güngören Tozkoparan’da 1500 bağımsız bölüm yapımı için harekete geçti.

Tozkoparan dönüşüm projesi 1.5 yılda teslim edilecek
DUYGU ERDOĞAN

Türkiye’de 1.5 milyon, İstanbul’da 300 bin konutun acil dönüşümü için projeleri arka arkaya hayata geçiren bakanlık, Emlak Konut GYO tarafından yapılacak ‘Tozkoparan Dönüşüm Projesi’nin temelini 2 ay içinde atacak. Konutların 1.5 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Toplam maliyeti 700 milyon lira olan konutlar için bakanlık yüzde 40 destek sağlayacak. Ayrıca hak sahiplerine 5 aylık peşin olarak 7 bin 500 lira kira yardımı, kiracılara 3 bin lira taşınma yardımı yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören’de dün düzenlenen Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Tozkoparan için ‘kaybedecek bir dakika bile olmadığına’ dikkat çekti. Bakan Kurum, “Çevredeki mevcut yapılaşmayla uyumlu, yatay mimari anlayışıyla projelerimizi hazırladık. Projenin başından sonuna kadar sizleri hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Taşın altına elimizi koyuyoruz” diye konuştu.

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...

Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Cuma namazı kaçta? Cuma namazı bugün yasak mı, kılınacak mı? Diyanet açıkladı (1 Ocak)

Cuma namazı kaçta? Cuma namazı bugün yasak mı, kılınacak mı? Diyanet açıkladı (1 Ocak)

Sıradaki Haber