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02.01.2021 - 15:12 | | AA

Trabzon Havalimanı’nda tam zamanlı uçuşlar yeniden başladı

Trabzon Havalimanı'nda aydınlatma çalışmaları nedeniyle 20 Ekim'de ara verilen gündüz uçuşları yeniden başladı.

Trabzon Havalimanı’nda tam zamanlı uçuşlar yeniden başladı

Türkiye’nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş-kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, aydınlatma çalışmaları nedeniyle 20 Ekim'den itibaren 08.00 ile 18.00 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı. Çalışmalar ile pistteki aydınlatma sistemi, kabloları ve uçakları yanaştıran bütün aydınlatma sistemleri yenilendi. Havalimanı, çalışmaların tamamlanmasının ardından dün yeniden tam zamanlı açıldı.

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