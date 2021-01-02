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02.01.2021 - 13:27 | | AA

Trabzon Üniversitesine 25 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesine 25 akademisyen alınacak. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesinde 4, Fatih Eğitim Fakültesi ile Devlet Konservatuvarında 2'şer, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile Spor Bilimleri fakültelerinde birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Trabzon Üniversitesine 25 akademisyen alınacak

Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tonya Meslek Yüksekokuluna 2'şer, Devlet Konservatuvarı ile Rektörlük örgütü bünyesindeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne birer öğretim görevlisi atanacak.

Ayrıca, İlahiyat Fakültesine 2, Spor Bilimleri ile Hukuk fakültelerine de birer araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 13 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Dünyanın en büyük 4. köprüsü Kömürhan açıldı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Kömürhan Köprüsü Açılışı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olacak Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak.
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