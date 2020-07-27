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    HaberlerEkonomi Haberleri Trabzon ve Giresun'da fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi
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    27.07.2020 - 12:41 | | AA

    Trabzon ve Giresun'da fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi

    Trabzon ve Giresun'da fındık toplama tarihleri belirlendi.

    Trabzon ve Giresun'da fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi

    Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla komisyon toplantısı düzenlendi.

    Toplantıda, Trabzon il merkezi ve ilçelerinde fındık hasadının, sahil kesiminde (0-250 metre) 8 Ağustos, orta kesimde (251-500) 12 Ağustos ve yüksek kesimlerde (500 metre üzeri) 20 Ağustos'ta yapılması kararlaştırıldı.

    Öte yandan, her bölge için belirlenen hasat tarihinden 7 gün sonra ise fındık ihracatına izin verilmesine karar verildi.

    Giresun

    Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 ürünü fındık hasadı ve ihracatının başlayacağı tarihlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

    Açıklamada, ürün hasadına sahil kesimde 8 Ağustos, orta kesimde 13 Ağustos, yüksek kesimde ise 20 Ağustos'ta başlanacağı belirtildi.

    Fındık ihracatının ise her bir yükselti bölgesinde hasattan 7 gün sonra başlamasının kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, fındığın, komisyonca belirlenen tarihlerden önce değil, hasat olgunluğuna ulaştıktan sonra toplanması gerektiği vurgulandı.

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