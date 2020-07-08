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    08.07.2020 - 10:22 | | AA

    Trabzon'un haziran ayı ihracatı yüzde 50 arttı

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'dan haziranda yapılan ihracatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında rekor artış olduğunu bildirdi.

    Trabzon'un haziran ayı ihracatı yüzde 50 arttı

    Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen kent ihracatının hız kaybetmediğini, haziranda atılan normalleşme adımları ve reel sektörde uygulanan tedbirlerin etkisiyle adeta şaha kalktığını belirtti.

    Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla küresel piyasalarda önemli ölçüde daralma ve talep düşüşü yaşandığına işaret eden Kalyoncu, "Trabzon ihracatı çok şükür bu durumdan çok fazla etkilenmeden 2020'nin ilk 6 ayında istikrarlı artışını sürdürdü ve haziranda adeta doping yaparak önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranındaki artışla rekor kırdı." ifadesini kullandı.

    Kalyoncu, Trabzon'un, Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 il içinde en fazla ihracat gerçekleştiren il olduğuna dikkati çekerek, 2020 yılı haziran ayında 72 ülkeye 77 milyon 390 bin 394 dolar tutarında ihracat yapıldığını bildirdi.

    En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Kanada ve Almanya'nın ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Kalyoncu, fındık, yaş sebze ve meyve ile su ürünlerinin ise en çok ihraç edilen ürünler olduğunu kaydetti.

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