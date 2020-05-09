Trafik güvenliğine bu yıl 902 milyon lira harcanacak

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, vatandaşların yaşam standardını yükseltmek, bölgelerin dengeli kalkınmasını sağlamak, yollarda güvenli ve konforlu trafik hizmeti vermek amacıyla başlatılan bölünmüş yol çalışmalarında 27 bin 184 kilometreye ulaşıldı.

KGM tarafından trafik kazalarında yol kusurunu en aza indirmek için yapılan çalışmalar kapsamında 438 kilometresi otoyol kesimi olmak üzere toplam 843 kilometre bölünmüş yol ve 250 kilometre tek platformlu yol bu yıl tamamlanacak.

Ulaşım Etütleri Çalışma Programı kapsamında devlet ve il yolları üzerinde seyyar sayım cihazları kullanılarak 1318 noktada toplam 3 bin 916 adet trafik akım sayımıyla hız etütleri gerçekleştirilecek. Ayrıca 540 noktada yer alan sürekli sayım ve sınıflandırma istasyonlarından trafik ve hız bilgileri elde edilecek.

Yıl sonuna kadar bakım ve trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 31 milyon metrekare yatay, 160 bin metrekare düşey işaretleme, 2 bin 500 kilometre oto korkuluk yapılacak.

Kaza kara noktalarında iyileştirme

Geçen yılın sonuna kadar 101 kaza kara noktasıyla kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme yapılırken, bu yıl sonuna kadar da 65 noktanın iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kurum, trafik güvenliği projesi için yaklaşık 700 milyon lira, kaza kara noktaları için 120 milyon lira, ulaşım etütleri için 5 milyon lira, akıllı ulaşım sistemleri için 75 milyon lira, kara yolu denetim istasyonu sistem kurulumu ve iyileştirilmesi için 2 milyon lira olmak üzere toplamda 902 milyon lira trafik güvenliği hizmetleri için harcama yapacak.

Genel Müdürlük, geçen yıl trafik güvenliği hizmetlerine 1 milyar 153,5 milyon lira harcamıştı.