Transit geçişe vize TIR’lara sıkı takip

İçişleri Bakanlığı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletilen genelgesinde, koronavirüs nedeniyle bir çok ülkeyle sınır kapılarından geçişlerin durdurulduğu ve pek çok ülke vatandaşının Türkiye’ye girişinin yasaklandığı hatırlatıldı.

Genelgede, dış ticaretin devam etmesi için, Türkiye’ye giriş çıkış yapması zorunlu olan TIR şoförleri başta olmak üzere ilgili kişilerin durumunun, Ticaret ve Sağlık bakanlıklarının yetkisine bırakıldığı belirtildi. Genelgede, bu kapsamda, uluslararası ticaret amacıyla Irak ve İran sınır kapıları hariç olmak üzere, transit araçların Türkiye’ye giriş çıkış yapabileceği, Irak ve İran sınır kapılarından ise geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu şoförlerin çıkış yapabileceği bildirildi.

Genelgeye göre transit taşıma araçlarına ilişkin esaslar şöyle belirlendi:

48 saatte çıkacak

- Türkiye’ye giren transit taşıma araçları, hava koşullarına göre en geç 48 saat içinde yurtdışına çıkmış olacak. Bu süre, en uzak sınır kapıları için geçerli olacak. Konumuna göre kendisine daha yakın olan sınır kapılarından çıkacak araçlar için ise bu süre 24 saat olacak.

- Transit araç sürücüleri, her olasılığa karşı yanlarında bol gıda malzemesi ile birlikte maske ve dezenfektan bulunduracak.

- TIR şoförleri, mola yerlerini de idareye bildirmekle yükümlü olacak.

- Sınır kapılarında TIR şoförlerine sağlık kontrolü yapılacak ve salgın belirtileri olan kişilere geçiş izni verilmeyecek.

- Türkiye’ye giriş yapan nakliye araçları dezenfekte edilecek.

- Şoförlerin Türkiye içinde mola verdikleri yerlerde maske kullanmaları istenecek.

- Araçların güzergah ve mola bilgileri belirlenerek, araç takip sistemi üzerinden takip edilecek.

- Belirlenen mola yerlerinde, kamu idarelerince sağlık tedbirleri alınacak.

Kritik malzemede karantina yok

Yurtdışında görevde bulunan Türk şoförler de 2 haftalık ev karantinası şartıyla yurda sokulacak. Son durağı Türkiye olacak yabancı şoförler ise izole bir alanda şoför ve yük değişimi yapacak. Bu mümkün değilse 14 gün karantinada kaldıktan sonra Türkiye’ye girebilecek. İlaç, tıbbi malzeme ve gıda gibi kritik malzemelerde ise muayene ve koruyucu tedbir alındıktan sonra 14 günlük karantina süresi beklenmeden araçlar Türkiye’ye girebilecek. Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler için, muayene ve araç dezenfekte şartı yeterli olacak, karantina tedbiri alınmayacak.