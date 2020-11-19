Travel Turkey İzmir hibrit düzenlenecek

Pandemi sürecinin durağanlığını bünyesinde gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve iş birlikleriyle çözmeyi hedefleyen Travel Turkey İzmir, hem fiziki hem de online olarak gerçekleşerek bir ilke imza atmayı hedefliyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Fuarcılık Hizmetleri Ticaret AŞ ve İZFAŞ ortaklığıyla düzenlenecek Travel Turkey İzmir; 14. kez sektörü bir araya getirecek. Yeni dönemin turizm rotasının da Travel Turkey İzmir Fuarı’nda çizileceği belirtiliyor.



“Yurt Dışından Alım Heyeti” programına fiziki katılım gösteremeyecek olan sektör profesyonelleri için online B2B oturumları düzenlenecek. Böylece sanal ortamda katılımcı firmalar ile satın alma heyetlerinin iş görüşmeleri yapması sağlanacak.