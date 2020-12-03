03.12.2020 - 07:00 |
Trendyol 60 milyon ürün sattı
Trendyol, tedarikçileriyle kasımda düzenlediği ‘Süper İndirim Günleri’ ve ‘Efsane Günleri’ kampanyalarını rekorla tamamladığını duyurdu.
Kasımda Trendyol tedarikçilerinden 60 milyon adet ürün satışı gerçekleşti. Trendyol açıklamasında şu bilgiler verildi: “Kasım boyunca 5 milyon çeşit ürün indirimli fiyatlarla sunuldu. Trendyol tedarikçilerinin satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 büyüme gerçekleşti. Trendyol, kasımda 1.5 milyar ziyaretle rekor kırarken, aktif kullanıcı sayısı ise 25 milyona ulaştı.”
İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.