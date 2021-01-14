Trendyol’dan istihdama doping

Mutlu, “Platformda yer alan 98 bin satıcının 97 bini mikro işletme ve KOBİ, 1.205’i ise büyük işletmelerden oluşuyor. Satıcılarımız siparişleri karşılamak için 360 bin kişiyi istihdam ediyor. Platformumuz birçok sektörü de harekete geçiriyor. Trendyol bu yolla 708 bin kişilik dolaylı istihdam sağlıyor. 98 bin satıcımız ve bu dolaylı istihdam ile birlikte Türkiye ekonomisine toplam 1.1 milyon kişilik ek istihdam katkısı yapıyoruz” dedi.



Yerli üretim



Satıcıların yüzde 98’inin yerli şirketlerden oluştuğunu dile getiren Demet Mutlu, “Platformumuz üzerinden satılan ürünlerin yüzde 72’si Türkiye’de üretiliyor. 14 bin satıcı bizimle çalışmaya başladıktan sonra yeni bir ürünü Türkiye’de üretti veya ürettirdi. Satıcılarımızın yüzde 43’ü üç büyük il dışından” diye konuştu.









Kadın girişimci sayısı arttı



17 bin kadın girişimcinin Trendyol’da satışa başladığını da dile getiren Demet Mutlu, şunları söyledi: “Kadınları ekonomide öne çıkarmanın sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Trendyol ekibinin yüzde 42’si kadınlardan oluşurken, satıcılarımızda bu oran yüzde 54. Satıcılarımızda 600 bin kadın çalışıyor ve 194 bini Trendyol süreçleriyle ilgili işler yapıyor. Trendyol’da satıcıların yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor, Türkiye’de ise kadın işverenlerin oranı sadece yüzde 10. Trendyol olarak kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için teknoloji, pazarlama, finansman ve eğitim gücümüzle onlara destek oluyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı.”



19 milyon aktif müşterisi var



Demet Mutlu, 2020 yılında aktif müşteri sayılarının 19.3 milyona ulaştığını da kaydederek, şunları söyledi:

“Birçok kategoride 30 milyondan fazla ürün çeşidimiz var. Türkiye’nin her yerinden bu ürünlere platformumuz sayesinde ulaşılabiliyor. Müşterilerimiz fiyat ve satıcı kıyaslaması yaparak istediği ürünü seçebiliyor ve neredeyse tüm ihtiyaçlarını platformumuz üzerinden hızlı ve güvenli şekilde karşılayabiliyor. Platformumuzda 2019 yılı içinde en az bir alışveriş yapan, yani aktif müşteri sayısı 9.2 milyon iken, 2020’de bu sayı 19.3 milyona ulaştı. 2020’nin son çeyreğinde günde ortalama 1.1 milyon paketi müşterilerimize ulaştırdık.”