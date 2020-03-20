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    HaberlerEkonomi Haberleri Trump: Devletin belirli şirketlerden hisse almasını desteklerim
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    20.03.2020 - 07:58 |

    Trump: Devletin belirli şirketlerden hisse almasını desteklerim

    ABD Başkanı Donald Trumh, corona virüs salgınının Ülke ekonomisini alt üst etmesi riski karşısında ABD hükümetinin özel sektör ile ilişkisinde radikal bir değişikliğin kapısını araladı. Trump, devletin belirli şirketlerden hisse almasını destekleyeceğini söyledi.

    Trump: Devletin belirli şirketlerden hisse almasını desteklerim

    Trump, federal hükümetin bazı şirketlerden hisse alımı yönünde adım atmasını destekleyip desteklemeyeceği sorularına, "Desteklerim, gerçekten desteklerim" yanıtını verdi.

    Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, "Havacılık sektörüne yardım edeceğiz. Yolcu gemilerine yardım edeceğiz. Büyük olasılıkla otelcilik sektörüne de yardım ediyor olacağız" dedi.

    New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
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