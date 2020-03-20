20.03.2020 - 07:58 |
Trump: Devletin belirli şirketlerden hisse almasını desteklerim
ABD Başkanı Donald Trumh, corona virüs salgınının Ülke ekonomisini alt üst etmesi riski karşısında ABD hükümetinin özel sektör ile ilişkisinde radikal bir değişikliğin kapısını araladı. Trump, devletin belirli şirketlerden hisse almasını destekleyeceğini söyledi.
Trump, federal hükümetin bazı şirketlerden hisse alımı yönünde adım atmasını destekleyip desteklemeyeceği sorularına, "Desteklerim, gerçekten desteklerim" yanıtını verdi.
Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, "Havacılık sektörüne yardım edeceğiz. Yolcu gemilerine yardım edeceğiz. Büyük olasılıkla otelcilik sektörüne de yardım ediyor olacağız" dedi.