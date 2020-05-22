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    HaberlerEkonomi Haberleri Trump: Fed ve Hazine'nin daha çok cephanesi var
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    22.05.2020 - 09:02 | | DHA

    Trump: Fed ve Hazine'nin daha çok cephanesi var

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazinesi'nin, ekonomiyi desteklemek için kullanabilecekleri "daha çok cephaneleri" olduğunu vurguladı.

    Trump: Fed ve Hazine'nin daha çok cephanesi var

    Trump, ABD ekonomisinin Fed'in yeni desteklerine gereksiniminin olduğunu düşünmediğini de ekledi.

    Trump, Michigan'daki Ford fabrikasını ziyareti sırasında yaptığı bu konuşmasında ayrıca, eyalet valilerinin ekonomiyi yeniden açılmasına karşı çıkmaları durumunda, ABD hükümetinin buna tepki göstereceğini de vurguladı.

    Trump gazetecilerin sorusu üzerine, Covid-19 salgınında ikinci bir dalga gelmesi durumunda ekonomiyi kapatmayı düşünmediklerini vurguladı:

    "Biz yangını söndüreceğiz; ülkeyi kapatmayacağız. Yangını söndürecek durumdayız. Yangının kor ya da alev olması fark etmez, onu söndüreceğiz; ancak, ülkeyi kapatmayacağız."

    15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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