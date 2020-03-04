Trump, Fed'den faizleri daha da indirmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden korunması için bir acil adım olarak faizin 50 baz puan düşürülmesi sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Fed faizleri indiriyor, ancak daha da gevşetmeli ve daha önemlisi diğer merkez bankaları, rakipler ile paralel seviyeye gelmeli. Eşit bir ortamda oynamıyoruz. ABD için adil bir durum yok. Fed'in liderlik etmesinin zamanı geldi. Daha fazla gevşetme ve faiz indirim" ifadelerini kullandı.