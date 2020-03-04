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    HaberlerEkonomi Haberleri Trump, Fed'den faizleri daha da indirmesini istedi
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    04.03.2020 - 07:15 |

    Trump, Fed'den faizleri daha da indirmesini istedi

    ABD Merkez Bankası'nın dün yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimi ABD Başkanı Donald Trump tarafından yeterli görülmedi.

    Trump, Fed'den faizleri daha da indirmesini istedi

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden korunması için bir acil adım olarak faizin 50 baz puan düşürülmesi sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Fed faizleri indiriyor, ancak daha da gevşetmeli ve daha önemlisi diğer merkez bankaları, rakipler ile paralel seviyeye gelmeli. Eşit bir ortamda oynamıyoruz. ABD için adil bir durum yok. Fed'in liderlik etmesinin zamanı geldi. Daha fazla gevşetme ve faiz indirim" ifadelerini kullandı.

    Milliyet'te Gündem (4 Mart 2020)İşte gündemin öne çıkan başlıkları...
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