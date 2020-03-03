Trump, Fed'e faiz indirmesi çağrısını tekrarladı

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yavaş hareket ettiğini savundu ve daha agresif olunması gerektiğini söyledi.

Trump açıklamasında koronavirüs salgınına atıfta bulunmadı ancak ilaç şirketlerinin yöneticileri ile toplantısı sonrasındaki konuşmasında Fed'in teşvikler sağlamayı değerlendirmekte olduğunu umduğunu ifade etti.

Trump, ilaç şirketlerinde federal mali destek sağlanması gerekip gerekmediği sorusuna, "Onlar çok zenginler, paraya değil zamana ihtiyaçları var" diye konuştu.