Trump, Fed'e faiz indirmesi çağrısını tekrarladı

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yavaş hareket ettiğini savundu ve daha agresif olunması gerektiğini söyledi.
Trump açıklamasında koronavirüs salgınına atıfta bulunmadı ancak ilaç şirketlerinin yöneticileri ile toplantısı sonrasındaki konuşmasında Fed'in teşvikler sağlamayı değerlendirmekte olduğunu umduğunu ifade etti.
Trump, ilaç şirketlerinde federal mali destek sağlanması gerekip gerekmediği sorusuna, "Onlar çok zenginler, paraya değil zamana ihtiyaçları var" diye konuştu.
50 ili ilgilendiriyor! O yol 6 saate iniyorOsmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen, 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesiyle Karadeniz ile Akdeniz kara yolu bağlantısı, 6 saate inecek.