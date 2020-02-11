Trump, olağanüstü rezervlerden petrol satmak istiyor

Louisiana ve Teksas kıyılarında tuz mağaralarında tutulan Stratejik Petrol Rezervleri'nden yapılacak satış ile Kaliforniya'da kurulmakta olan Deniz Petrol Rezervi tesisi için gerekli 242 milyon dolar temin edilecek.

Satılacak miktar, ABD'nin 20 milyon civarında olan günlük petrol tüketiminden daha az.