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    HaberlerEkonomi Haberleri Trump, olağanüstü rezervlerden petrol satmak istiyor
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    11.02.2020 - 08:07 |

    Trump, olağanüstü rezervlerden petrol satmak istiyor

    ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı 2021 yılı bütçe planı, ABD'nin olağanüstü durumlara karşı tuttuğu petrol rezervlerinden 15 milyon varillik bölümünün Enerji Bakanlığının yürüttüğü projelere kaynak sağlanmak üzere satılmasını öngörüyor.

    Trump, olağanüstü rezervlerden petrol satmak istiyor

    Louisiana ve Teksas kıyılarında tuz mağaralarında tutulan Stratejik Petrol Rezervleri'nden yapılacak satış ile Kaliforniya'da kurulmakta olan Deniz Petrol Rezervi tesisi için gerekli 242 milyon dolar temin edilecek.

    Satılacak miktar, ABD'nin 20 milyon civarında olan günlük petrol tüketiminden daha az.

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