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    HaberlerEkonomi Haberleri TSE 3 firmanın sözleşmesini feshetti
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    17.09.2020 - 10:34 | | AA

    TSE 3 firmanın sözleşmesini feshetti

    Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 3 firmanın sözleşmeleri çeşitli nedenlerle feshedildi.

    TSE 3 firmanın sözleşmesini feshetti

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bir firmanın kendi isteğiyle, 2 firmanın da talimata aykırılık nedeniyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri TSE tarafından iptal edildi.

    Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksine davranış durumunda haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma başlatılacak. 

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