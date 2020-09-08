TSE ve AVM’ler arasında iş birliği protokolü

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile Türkiye’nin tüm kurumları güçlü bir şekilde mücadele ediyor. TSE’de salgının ilk gününden itibaren attığı her adımda insanı ön plana aldı, bilgilendirme yaptı, farkındalık oluşturdu. Bu doğrultuda TSE, birçok sektöre yönelik COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzları hazırladı. Kılavuzlarla, damlacık veya temas yoluyla bulaşan COVID-19’a yönelik olarak, kurum ve kuruluşların çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri ve tüm ilgililerin korunması amaçlandı.

YOL GÖSTERİYOR

TSE tarafından hazırlanan kılavuzlar kurum ve kuruluşlara salgınla mücadelede rehberlik ediyor. Aynı zamanda kılavuzlar, salgın sonrası dönem için de “güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik” ortamda hizmetlerin devam ettirilmesi için yol gösteriyor. Uygulayıcılara yüksek maliyetler yüklemeden, etkili tedbirler alınması öneriliyor.

HİJYEN STANDARDLARI GELİŞTİRİLECEK

Sanayi kuruluşlarında, hizmet sektöründe, konaklama tesislerinde, okullarda ve üniversitelerde belgelendirme programı yürüten TSE, AYD ile hizmeti güvenli ortamlarda geliştirmeye yönelik iş birliğine gitti. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş tarafından imza altına alınan protokolle AVM’lerde kalite altyapısı güçlendirilecek, bilgi paylaşımı arttırılacak. AVM’lerin yaşam ve ticaret alanlarında, kalite, hizmet, hijyen standartları geliştirilecek, müşteri memnuniyeti sağlanacak. Ortak çalışma programları oluşturulacak ve bu programlar oluşan yeni şartlara göre güncellenecek.

DENETİMİ GEÇEN AVM’LER BELGELENDİRİLECEK

Ayrıca; standardizasyon, güvenli alışveriş sertifikası verilmesi, eğitim, uygunluk, değerlendirme, belgelendirme alanlarında iş birliği yapılacak. Protokole göre; TSE’ye başvurmaları halinde denetimlerde belirlenmiş kriterleri sağlayan AVM’ler “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” ile belgelendirilecek. TSE denetimlerine göre alınan önlemler konusunda başarılı bulunan AVM’ler halihazırda aldıkları önlemlerin uygunluğunu böylece tescil ettirmiş ve güvenli alan oldukları tespit edilmiş olacak.

EK KILAVUZLAR OLUŞTURULDU

Protokol kapsamında AVM’lerin belgelendirilmesi için hizmet sektörü için hazırlanan COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu esas alındı. Çalışmaya, Sağlık Bakanlığı’nın Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde AVM’lerde uygulanmakta olan kurallar eklendi. Böylece; insanların belirli sürelerde birlikte zaman geçirdiği ve alışveriş ihtiyacını karşıladığı, AVM’lere yönelik ek kılavuzlar oluşturuldu.

Türk Standardları Enstitüsü, böylece “Güvenli Üretim”, “Güvenli Hizmet”, “Güvenli Turizm”, “Okulum Temiz” belgelendirmesine AVM’leri de eklemiş oldu.