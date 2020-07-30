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    HaberlerEkonomi Haberleri TT’den PİLOT’lara 1.2 milyon lira
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    30.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TT’den PİLOT’lara 1.2 milyon lira

    Türk Telekom’un teknoloji odaklı erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’un 8. dönem girişimleri belli oldu. Seçilen 8 ekibe toplam 1.2 milyon TL ile yatırım sağlayan Türk Telekom, iş birliği olanağı da tanıyor.

    TT’den PİLOT’lara 1.2 milyon lira

    Türk Telekom’un, teknolojiye yaptığı yatırımlarla inovasyon ve girişimciliğe öncülük ettiğini belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, şunları söyledi:

    PİLOT’tan bugüne kadar 65 girişim mezun oldu. Girişimlere toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verdik. Destek verdiğimiz girişimler geçtiğimiz yıl 350 kişiye istihdam sağladı, 41 milyon TL ciro elde etti. Girişimlere verdiğimiz destekle ülke ekonomisine katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. PİLOT kapsamında girişimlere yaptığımız yatırım miktarını önemli ölçüde artırdık. Her ekibe 150 bin TL desteğin yanı sıra güçlü bir mentor desteği de sağlıyoruz. Girişimlerin küresel çapta başarılara imza atmasını istiyoruz.”

    Mentor desteği

    Türkiye’de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT’un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacaklar.

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