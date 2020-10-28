TTK'den taşkömürü sahası ihalesi

TTK Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Üzülmez 7-9 Nolu Taşkömürü Sahası, hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla, 15 yıl süreyle işletmeye verilmek üzere açık ihale usulüyle ihale edilecek.

Gerçek ve tüzel kişilerin katılabileceği ihalede, tüm üretim yılları için kömür üretimi taahhüt miktarının en az yıl başına 36 bin ton olması şartı aranacak.

İhale, 30 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edebilecek veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilecek.