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    HaberlerEkonomi Haberleri TÜBİTAK personel alacak
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    21.09.2020 - 09:29 | | AA

    TÜBİTAK personel alacak

    TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU-SM), Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Malzeme Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 29 personel alımı yapacak.

    TÜBİTAK personel alacak

     

    Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM'e alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.

    Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.

    İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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