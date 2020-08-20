TÜBİTAK’tan sanayiye teknoloji transferi

Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi’ne tabi olan teknolojiler, yerli imkanlar dahilinde üretildi. TÜBİTAK’ın teknoloji transferi ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kurum tarafından geliştirilen, “Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine” ve “Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı” yapma bilgisi TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak, basit lisanslama yöntemiyle teknoloji transfer bedeli karşılığında 7 yıllığına transfer edilecek.

Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine, bir termoset reçine malzemesi olarak, özellikle yüksek sıcaklıktaki ortamlarda fiziki yapısı bozulmadan çalışması için tasarlanan her türlü kompozit malzeme üretiminde, yüzey kaplamalarında ve yapıştırıcılarda ham madde, ürün veya yan ürün olarak kullanılabiliyor. Yapıştırıcı, 300 derecede uzun süreli performans göstermekle birlikte 450 dereceye kadar anlık dayanım gösteriyor.