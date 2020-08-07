TÜİK açıkladı! Temmuz'da aylık en yüksek reel getiri külçe altından

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %4,05 ve Euro %1,08 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları %0,41, mevduat faizi (brüt) %0,45 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi %4,50, Euro %1,52 ve Amerikan Doları %0,03 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,01 ve DİBS %1,19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28.30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29.63 ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.16 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45.08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40.63 ile en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 16.47, euro yüzde 13.78, dolar yüzde 11.71, mevduat faizi (brüt) yüzde 10.69 ve BIST100 Endeksi yüzde 7.79 kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 12.89, euro yüzde 10.29, dolar yüzde 8.29, mevduat faizi (brüt) yüzde 7.29 ve BIST100 Endeksi yüzde 4.48 kazandırdı.