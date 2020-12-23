TÜİK: Bir işçinin asgari geçim tutarı 2792 lira

Yeni asgari ücreti belirleyecek komisyonun üçüncü toplantısı, Türk-İş’in evsahipliğinde yapıldı. TÜİK, toplantıda, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını bildirdi. TÜİK’in açıkladığı rakamlara tepki gösteren Türk-İş, “Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor” açıklaması yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde çevrimiçi yaptı. Toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısı gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

‘Ülke gerçeğini yansıtmıyor’

Türk-İş, TÜİK’in açıkladığı rakamlara tepki gösterdi. Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor. Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. TÜİK’in açıkladığı rakamın sadece bekar bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor” denildi.

İşveren ve hükümetin tekliflerinin beklendiği belirtilen açıklamada, “Gelecek teklife göre, durumu yeniden değerlendireceğiz” ifadeleri kullanıldı.