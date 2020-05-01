01.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
TÜİK işgücüne korona etkisini araştıracak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle veri toplama süreçlerinde bazı değişikliklere giderken, sürecin iş gücü piyasasına etkilerini ölçmek amacıyla da Hanehalkı İşgücü Anketi’ne soru seti ekledi.
TÜİK’ten yapılan açıklamada, Hanehalkı İşgücü Anketi’ne (HİA), Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasına etkilerinin ölçülmesi için soru setinden oluşan modül eklendiği bildirildi. Bu sayede istihdamda olan ancak ücretli veya ücretsiz izinde bulunan, evden çalışmaya başlayan, çalışma saatleri değişen, salgın nedeniyle istihdamdan çıkan veya iş aramayan kişilerin sayısının hesaplanmasının planlandığı vurgulandı.
Açıklamada tüketici fiyatlarının saha çalışmalarının yanı sıra diğer yöntemlerle derlenmeye devam edeceği belirtildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.