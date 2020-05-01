TÜİK işgücüne  korona etkisini araştıracak

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Hanehalkı İşgücü Anketi’ne (HİA), Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasına etkilerinin ölçülmesi için soru setinden oluşan modül eklendiği bildirildi. Bu sayede istihdamda olan ancak ücretli veya ücretsiz izinde bulunan, evden çalışmaya başlayan, çalışma saatleri değişen, salgın nedeniyle istihdamdan çıkan veya iş aramayan kişilerin sayısının hesaplanmasının planlandığı vurgulandı.

Açıklamada tüketici fiyatlarının saha çalışmalarının yanı sıra diğer yöntemlerle derlenmeye devam edeceği belirtildi.