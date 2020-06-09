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    HaberlerEkonomi Haberleri TÜİK'de 10 bölge müdürü görevden alındı
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    09.06.2020 - 09:46 | | DHA

    TÜİK'de 10 bölge müdürü görevden alındı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Konya, Manisa, Siirt ve Trabzon olmak üzere 10 bölge müdürü görevden alındı.

    TÜİK'de 10 bölge müdürü görevden alındı

     

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, TÜİK'in Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Bursa Bölge Müdürü Ünal Can, Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Edirne Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, İstanbul Bölge Müdürü Zeki Bostancı, Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp, Konya Bölge Müdürü Nurettin Kaya, Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Siirt Bölge Müdürü Yavuz Uyar ve Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen görevden alındı.

    D-100 karayolunu kilitleyen kazaİstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
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