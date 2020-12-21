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21.12.2020 - 10:01 | | AA

Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda değişmeyerek 80,1 değerinde kaldı.

Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta önceki aya göre değişim göstermeyerek 80,1 değerini korudu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasımda 66,6 iken, aralıkta yüzde 0,7 azalarak 66,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise geçen ay 79 iken, aralıkta yüzde 0,2 azalışla 78,9 olarak belirlendi.

Kasımda gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,7 iken, aralıkta yüzde 5,2 artarak 82,9 olarak gerçekleşti.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi kasımda 96,2 iken, aralıkta yüzde 3,8 azalarak 92,6 oldu.

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