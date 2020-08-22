22.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Tüketici güven endeksi azaldı
Tüketici güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2.2 azalarak 59.6 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen “Tüketici Eğilim Anketi” sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 2.2 azaldı. Temmuz ayında 60.9 olan endeks değeri ağustosta 59.6’ya geriledi.
Tasarruf beklentisi
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi söz konusu ayda yüzde 3.5 düşerek 77.8 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 3.3 azaldı ve 79.5’e düştü.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 2.5 azalarak 59.5 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 8.8 yükselişle 21.7 oldu.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.