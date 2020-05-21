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    21.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tüketici güveni artıyor

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

    Tüketici güveni artıyor

     

    TÜİK ve Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 8.5 arttı. Nisanda 54.9 olan endeks değeri mayısta 59.5’a yükseldi.

    Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 9.3 artarak 79.2 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 9.5 yükselerek 81.8’e ulaştı.

    İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 2.9 artarak 55.3 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 18 artışla 21.7’ye yükseldi.

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