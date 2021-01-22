Tüketici güveni ilk ayda arttı

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aralıkta 66.1 iken, ocakta yüzde 3.6 azalarak 63.7 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise aralıkta 78.9 iken, ocakta 83.8’e yükseldi.



Aralıkta gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82.9 iken, ocakta yüzde 6.5 artarak 88.2 olarak gerçekleşti.