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22.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Tüketici güveni ilk ayda arttı

Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4 artarak 83.3 değerine yükseldi. TÜİK, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Aralıkta 80.1 olan endeks, ocakta 83.3’e çıktı.

Tüketici güveni ilk ayda arttı

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aralıkta 66.1 iken, ocakta yüzde 3.6 azalarak 63.7 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise aralıkta 78.9 iken, ocakta 83.8’e yükseldi.

Aralıkta gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82.9 iken, ocakta yüzde 6.5 artarak 88.2 olarak gerçekleşti.

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