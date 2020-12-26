MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda parasal sınır yükseldi
ABONE OL
26.12.2020 - 07:42 |

Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda parasal sınır yükseldi

Tüketicilerin kusurlu, ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin haklarını aradığı Tüketici Hakem Heyeti başvurularında parasal sınır yükseltildi. Bundan sonra fiyatı 11 bin 330 liraya kadar olan kusurlu mal ya da hizmet için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurulabilecek.

Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda parasal sınır yükseldi

Vatandaşların anlaşmazlık durumunda ürün ya da hizmete ilişkin olarak başvurdukları Tüketici Hakem Heyeti'nde parasal sınırlar yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.11 ile güncellendi.

Buna göre 7550 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuru yapılacak.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CHP’li vekile şantaj yapanlar tutuklandı

CHP’li vekile şantaj yapanlar tutuklandı

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Sıradaki Haber