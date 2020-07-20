Tüketim salgın etkisini aşıyor

13 Mart ve 10 Temmuz tarihleri arasındaki harcamaların karşılaştırıldığı araştırmaya göre, tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47 artarken, müteahhit işlerinde artış yüzde 33, mobilya ve dekorasyon ile yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede ise yüzde 27 yükseldi. Harcama kalemlerini yüzde 24 artışla araç kiralama, yüzde 22 artışla araç kiralama-satış/servis/yedek parça ve yüzde 14 artışla doğrudan pazarlama izledi.

Araştırma, salgınla geçen son 4 ayda, kartla harcama tutarlarında internet alışverişinin payının yüzde 24’ü geçtiğini gösterdi.

Temassız öne çıktı

Avdagiç, “Pandemi sürecinde gördük ki artık hemen herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor. 10 kişiden en az 7’si kasada cüzdanından para değil, banka ya da kredi kartını çıkarıyor. Bu sebeple kartla harcama tutarları piyasalar için çok önemli bir veri” ifadelerini kullandı.