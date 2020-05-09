09.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Tüketimi artınca sirkeye hile karıştı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında doğal dezenfektanlardan biri olarak kabul edilen sirkenin tüketimi her geçen gün artarken, gıda teröristleri sirkeye hile karıştırdı.
Gıda mühendisi Görkem Kıllı, doğal ile sahte sirke arasında çok belirgin bir ayrım olmadığını, sahtesini anlayabilmenin zor olduğunu söyledi. Kıllı, “Farkı uzmanlar anlayabilir. Asitik asitten ya da sentetik asitten üretilen sirkelerde biraz daha keskin bir koku olur. Elma ve üzüm sirkesinde meyveden gelen bileşenlerin kokusu olur. Bunu tüketicilerin algılaması, laboratuvarda tespiti bile çok zor” dedi. Özel bir sirke firmasının genel müdürü Gürhan Güven, “Gerçek sirke uzun sürede oluşur. Sahtekarlar kimyasal reaksiyonla asitik asit üretip onu seyrelterek sirke diye satıyor” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.