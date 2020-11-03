Tüm zamanların en yüksek kârı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında karlılıktaki artış yüzde 28.8'e işaret etti. Bankacılık sektörü, geçen yılın 9 aylık döneminde 35 milyar 925 milyon lira kar elde etmişti.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün karında dalgalı bir seyir gözlendi. Eylül ayında sektörün karı, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 7.1 artarak 3.1 milyar liradan 3 milyar 305 milyon liraya yükseldi. Sektör, eylülde bu yılın en düşük ikinci aylık karını elde etti.

Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4.9 azaldı. Eylül sonu itibarıyla 304.5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 320.4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, ocak-eylül döneminde kredilerden 225.6 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 52 milyar lirası tüketici kredilerinden, 7.5 milyar lirası kredi kartlarından, 26.5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 139.5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.