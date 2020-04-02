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    HaberlerEkonomi Haberleri Tunus'ta bankalardan koronavirüs nedeniyle kredi ödemelerine 3 ay erteleme
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    02.04.2020 - 10:26 | | AA

    Tunus'ta bankalardan koronavirüs nedeniyle kredi ödemelerine 3 ay erteleme

    Tunus Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halkın kredi taksitleri ödemelerinin 3 ay süreyle erteleneceğini duyurdu.

    Tunus'ta bankalardan koronavirüs nedeniyle kredi ödemelerine 3 ay erteleme

    Tüm dünyayı olduğu gibi Tunus'u da etkisi altına alan Kovid-19'un yol açtığı sosyoekonomik etkiyi azaltmak için Tunus Merkez Bankası, bir ekonomik paket açıkladı.

    Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankalara vatandaşların kredi taksitlerinin 3 ay süreyle ertelenmesine ilişkin bir talimat gönderildiği belirtildi.

    Açıklamada ayrıca "Merkez Bankası, bu dönemde finansal istikrarın sağlanması adına bankalardan 2019 yılına ilişkin temettü dağıtımını askıya almalarını talep etti." ifadelerine yer verildi.

    Merkez Bankası, geçen ay politika faiz oranını 100 baz puan indirerek 6,75'e çekmişti.

    Geçen yıl yaklaşık 10 milyon turistin 2 milyar dolar bıraktığı Tunus, Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir döneme hazırlanıyor.

    Uzmanlar, ülkenin temel döviz girdisinden mahrum kalmasının ulusal ekonomiyi zora sokacağını belirtiyor.

    Tunus'ta gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içinde yaklaşık yüzde 7 paya sahip turizm, 400 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

    Ülke genelinde vaka sayısının 423'e yükseldiği aktarılırken, şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Tunus, 18 Mart'ta ilan ettiği 18.00-06.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs salgınına karşı 22 Mart'tan itibaren de ülke genelinde genel karantina uygulaması başlatmıştı.

    Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılarEsenyurt'ta, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafeyi hiçe sayan minibüsçülere ceza yazdı.
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