Tur teknelerine Kovid-19 denetimi

Liman başkanlıklarınca seyir emniyeti ile deniz can, mal ve çevre güvenliğinin temini amacıyla günübirlik tur teknelerine program dışı denetimler yapıldı.

Denetimlerde, teknelerin belgeleri kontrol edildi. Yolcu kapasite sınırlamalarına uyulup uyulmadığı, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca tekne donatanları, kaptanlar ve yolculara Kovid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı.

Bu kapsamda, tura çıkmadan önce tüm tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Denetimlere kesintisiz olarak devam edileceği ve ulaşım modlarında salgına karşı tedbirlerin taviz vermeden sürdürüleceği duyuruldu.