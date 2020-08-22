22.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Tur teknelerine Kovid-19 denetimi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liman başkanlıklarınca, 15-16 Ağustos’ta, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, günübirlik tur teknelerine program dışı denetim yapıldı. Denetlenen 319 gemiden 16’sına idari para cezası uygulandı.
Liman başkanlıklarınca seyir emniyeti ile deniz can, mal ve çevre güvenliğinin temini amacıyla günübirlik tur teknelerine program dışı denetimler yapıldı.
Denetimlerde, teknelerin belgeleri kontrol edildi. Yolcu kapasite sınırlamalarına uyulup uyulmadığı, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri kontrol edildi.
Denetimlerde ayrıca tekne donatanları, kaptanlar ve yolculara Kovid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı.
Bu kapsamda, tura çıkmadan önce tüm tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.
Denetimlere kesintisiz olarak devam edileceği ve ulaşım modlarında salgına karşı tedbirlerin taviz vermeden sürdürüleceği duyuruldu.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.