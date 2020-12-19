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19.12.2020 - 15:11 | | AA

TÜREB: Türkiye'de rüzgarın büyümesi için her yıl bin megavat kurulum gerekli

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Türkiye'de rüzgar sektörünün büyümesini devam ettirmek ve dayanıklılığını artırmak için her yıl bin megavat kurulum ve bin megavatlık kapasite tesisi yapılması gerektiğini bildirdi.

TÜREB: Türkiye'de rüzgarın büyümesi için her yıl bin megavat kurulum gerekli

TÜREB'den yapılan yazılı açıklamada, 2019'da rüzgardan üretilen 20 milyar kilovatsaatlik elektrik sayesinde 900 milyon dolarlık ithalatın önüne geçildiği bildirildi.

Rüzgar santrallerinde üretilen elektrik sayesinde spot piyasa fiyatlarının düştüğüne işaret edilen açıklamada, bu sayede tüketicinin cebinden daha az para çıkmasının sağlandığı belirtildi.

Rüzgar sektörünün yeni tip koronavirüs salgını döneminde dayanıklılığını hem dünyada hem Türkiye'de ispatladığı ifade edilen açıklamada, "Sektör, büyümesini devam ettirmek ve dayanıklılığını artırmak için her yıl bin megavat kurulum ve bin megavatlık kapasite tahsisi yapılmasını elzem görüyor. Uzun vadeli proje stoku oluşturulması sektörün geleceği açısından hayati önem taşıyor. En az 5 yıllık bir ihale planlaması ilan edilmesi yerli ve yabancı yatırımcıların yaşadığı belirsizlik sorununu ortadan kaldıracaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, TÜREB yetkililerinin, sürdürülebilir ve finanse edilebilir rüzgar enerjisi yatırımları için bir çıpa fiyatı ilan edilmesi gerektiğini savunduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar, yeni mekanizmada döviz yerine lira üzerinden fiyatlama yoluna gidilmesi durumunda maliyetlerin arttığını gösteriyor. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın Türk lirası olarak ilan edilmesi, rüzgar enerjisi elde etmenin maliyetini düşürmüyor. 30 yılda 4 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen yenilenebilir enerji yatırımlarını Türkiye'ye çekebilmek için çıpa fiyatın dolar ve/veya avro cinsinden seçilmesini ya da Türk lirası ilan edilecek alım fiyatının eskalasyonunda döviz bazlı veya en az yüzde 60 döviz içeren bir eskalasyon sepetiyle ilan edilmesini öneriyoruz. Türkiye'deki yerli rüzgar sanayisini korumak ve rekabetçiliğini artırmak için de ek bir fiyat desteği sunulması ve bunun alım garantisinden bağımsız olarak işletilmesi TÜREB'in önerileri arasında yer alıyor."

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