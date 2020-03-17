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    HaberlerEkonomi Haberleri TÜREB'den "mücbir sebep" çağrısı
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    17.03.2020 - 11:51 | | AA

    TÜREB'den "mücbir sebep" çağrısı

    Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının türbin teslim sürelerini olumsuz etkilediğini belirterek, mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) göre yıl sonuna kadar devreye girmesi gereken santraller için bu tarihin ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

    TÜREB'den "mücbir sebep" çağrısı

    Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Çin ve Avrupa'yı etkileyen Kovid-19 salgını dolayısıyla türbin tedarikçilerinin imalat tarafında yaşadığı gecikmelerin türbin teslim sürelerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

    Tüm dünyayı etkisine altına alan Kovid-19 salgınının ülke ekonomilerini ve pek çok sektörü etkilediğine dikkati çeken Yıldırım, özellikle rüzgar sektöründe küresel tedarik zincirinin pek çok ülkeye yayılmış olması nedeniyle bu zincirin halkalarından birindeki aksamanın tüm sektördeki tedarik akışına yansıyacağını aktardı.

    Yıldırım, Avrupalı türbin sağlayıcıların çoğunluğunun Avrupa ve Çin'deki imalatçılarla çalıştığına işaret ederek, bu bölgelerde salgın sebebiyle yaşanan gecikmelerin projelerin yavaşlamasına hatta durmasına yol açtığını bildirdi.

    "Koronavirüs salgınını öngörüleri zora soktu"

    YEKDEM süresinin bu yıl sonu itibarıyla bitmesi nedeniyle birçok santralin yıl sonundan önce devreye girmesinin beklendiğini, ancak yaşanan duraklamanın projelerin bitimini sekteye uğratabileceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

    "Finansmanı YEKDEM'e girecek şekilde tamamlanmış ve buna göre proje çalışmalarına başlanmış santrallerin koronovirüsten kaynaklanan gecikmelerden dolayı YEKDEM mekanizmasına girememe durumunda projelerin finansal yapıları altüst olacaktır. Ülkemiz yenilenebilir enerji ve rüzgar yatırımlarının bundan etkilenmemesi adına yaşanan bu olayın 'Lisans Yönetmeliği'nde yer alan 'mücbir sebep' olarak kabul edilmesinin sektörümüz ve ülke ekonomisi açısından olumlu bir adım olacağına inanıyoruz. YEKDEM mekanizmasına göre en son Aralık 2020'de devreye girmesi gereken santraller için mücbir sebep kaynaklı mevcut gecikmeler göz önünde bulundurularak bu tarihin ötelenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

    Yıldırım, bu kapsamda yıl sonunda yaklaşık 1,5 gigavatlık rüzgar enerjisi santralinin devreye gireceğinin öngörüldüğünü, ancak koronavirüs salgınının bu öngörüleri zora soktuğunu ifade etti.

    Normal şartlarda 2016'da olduğu gibi 1500 megavata yakın bir kurulumun tamamlanmasının planlandığının altını çizen Yıldırım, "Pandemi olarak ilan edilen bir durum mücbir sebeptir. Hükümetimizin, ekonomimizin güvende olması açısından önemli kararlar içeren bir yol haritası hazırladığını izlemekteyiz. Rüzgar sektöründe de alınacak mücbir sebep kararının yatırımcıların, finans sağlayıcıların ve imalatçıların ciddi boyutta artan 'YEKDEM'e girememe' risklerini azaltacağına ve ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerinin tutturulmasına olumlu etki yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.
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