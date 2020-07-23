Turist, küçük otele... Talep, özel araca

Bu bayram, seyahat endüstrisi için bildiğimiz bayramlar gibi olmayacak! Türkiye’nin turizm cenneti Antalya bölgesinde hala otellerin çoğu açılmadı. Yerli turist ağırlığı ile hizmet veren oteller, üniversite sınavı sonrası ve Kurban Bayramı nedeniyle rezervasyonlarında bir artış yaşasa da, beklenen hareketin önceki bayramlar gibi olması mümkün görünmüyor. Doğayla daha yakın bölgelere olan yaz tatili hareketinin bayramda da aynı şekilde sürmesi bekleniyor. Bu alanlarda ise talep daha çok küçük ve butik otellere yöneliyor. İşin bir diğer tarafında ise taşımacılık sektörünün önemli oyuncusu olan otobüs firmaları var. Bu bayramda beklenen hareket geçen bayramların yarısı bile değil. Üstelik yüzde 50 doluluk uygulamasına devam eden firmaların, bu nedenle sıkıntılı günleri atlatamadığı belirtiliyor. Şehirlerarası tatil ya da memleket ziyaretlerinin bile bu dönemde araç kiralamalar ile yapıldığına dikkat çekiliyor.

Kovid-19 salgınının etkisiyle alınan sokağa çıkma yasağı gibi önlemler gölgesinde geçen Ramazan Bayramı ardından Kurban Bayramı da tatilciler için sakin geçecek. Turizmciler ise yerli turist, artan İngiliz ve Ukraynalı turistle can suyu bulurken, daha düşük doluluklarla hizmet veriyor. 1 Ağustos’tan itibaren Rusya ile başlayacak uçuşlar büyük umut olurken, AB Komisyonu’nda seyahat kısıtlamaları listesinden Türkiye’nin çıkarılması müjdesi bekleniyor.

‘Sınırlı olacak’

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, iç pazarda özellikle üniversite sınavının bitmesiyle başlayan ufak canlanmanın bayram ile süreceğini söyledi. Atmaca, “AB Komisyonu’nun seyahat uyarısını kaldırmasını bekliyoruz, bununla ilgili ne gerekiyorsa yapıyoruz. Rusya’yla ise 1 Ağustos’ta başlayacak uçuşları bekliyoruz. Hepsi arka arkaya gelirse bizim için zaten böylesi bir dönemde çok büyük bir ivme olacak. Tüketici tercihleri hem butik oteller, hem de özellikle çocuklu aileler için her şey dahil sistem sunan oteller oluyor. Türkiye’de seyahat eden kişi sayısı belli. Dolayısıyla bir hareket olacak ama sınırlı olacak” değerlendirmesini yaptı.

Küçük otele fırsat

Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu, bayram dönemine yönelik küçük/butik otellerin rezervasyonlarında artış olduğunu ifade etti. Sahil bölgelerdeki hareketlenmeye dikkat çeken Ustaoğlu, “Zaten oteller yüzde 100 doldurmuyor. Aldıkları önlemlerle yüzde 75’i en yüksek oran olarak belirliyorlar. Bu oran bayramda pek çok bölgede gerçekleşecek. Deniz tatil için tercih edilen otellerde doluluk oranları iyi görünüyor. Küçük ve butik otellerin daha çok tercih edildiğini gözlemliyoruz. Ayrıca artık online kanallar üzerinden değil; daha önce gelenlerin tecrübeleri ile eşten dosttan duyum şeklinde bir talep artışı var” diye konuştu.

‘EK SEFER İHTİYACINA HAZIRLIKLIYIZ’

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, pandemi döneminde özellikle bireysel araçlarla ve araç kiralamalar araçlığıyla yapılan seyahatlerin arttığını söyledi. Özcan, “Salgının ilk döneminde günlük 20-30 otobüs çıkıyordu. Ardından 150-300 oldu. Normalleşme hareketleriyle günlük 400-500 otobüs çıkışına kadar geldi. Hatta geçen haftalarda 1200 araç çıkardığımız oldu. Biz bundan önce bu mevsimde 2 bin 500 araç çıkarırdık. Bunu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı için söylüyorum. Bayramlarda ise 2 bin 800’ü bulurduk. Bu bayram yarı yarıya bile olmayabilir. Ama biz yine de ek sefer için bile hazırlıklı bekliyoruz” dedi.