Turist sayısı 4 kat arttı

Pandemi sürecinin etkisindeki turizm sektöründe hareket devam ediyor. Türkiye, temmuz ayında haziranın dört katı üzerinde yabancı turist sayısına ulaşarak; salgının başladığı günden bu yana ilk defa aylık bir milyon yabancı turist sayısını yakaladı.

Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki aya göre 4 kattan fazla artarak 932 bin 937 kişiye yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yıllık bazda ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 85.9 düştü. Hazirandaki yabancı turist sayısı 214 bin 768 kişi olmuştu. 2020 yılı ocak-temmuz dönemindeki yabancı ziyaretçi sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77.97 azalış kaydedildi ve 5 milyon 440 bin 406 kişi oldu.

Ruslar da eklenecek

Dünyada turizmdeki normalleşme, seyahat kısıtlamalarının kısmi olarak kaldırılmasıyla başladı. Bu sayede ilk hareket Ukrayna ve İngiltere bölgelerinde yaşandı. Almanya ise yakın dönemde turist hareketini sağladı. Bu hareket, seyahat verilerine de yansıdı. Buna göre, 2020 yılı temmuz ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 21.3 (199.235) ile birinci, Ukrayna yüzde 16.3 (152.717) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8 (74.671) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi ise Hollanda ve Fransa izledi. Rus turistler ise turizm verilerinin ağustos istatistiklerinde etkili olacak. Türkiye ile Rusya arasında başlayan karşılıklı tarifeli uçuşlar ve charter uçuşlarla birlikte gelen turist sayısı artıyor.

Şehir otelleri 2021’in ilkbaharını bekliyor

Turizmde başlayan iç turizm kaynaklı hareket temmuz ayında da devam ederken, Türkiye genelinde ortalama doluluklar yüzde 31.4 olarak kaydedildi. İstanbul başta olmak üzere yarıdan fazlası hâlâ kapalı olan şehir otellerinde kayda değer bir artış olmadı. Yine büyük bir bölümü kapalı olan kıyı bölgelerdeki açık olan otellerden sağlanan verilere göre, kıyılardaki tatil beldelerinde doluluklar ortalama yüzde 40-50 bandında gerçekleşti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), temmuz ayına ilişkin otel doluluklarını açıkladı. İstanbul’da faaliyetlerine geçici olarak ara veren otellerin yüzde 50’den fazlası hâlâ açılamadı. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, hem dünya turizmi, hem de Türkiye turizmi için düzelmenin zaman alacağına dikkat çekti.

Eresin, “Haziran ayı itibariyle iç turizm kaynaklı bir hareket başlamış olsa da sektörün toparlanma başlangıcı 2021 baharını bulacak. Bu nedenle sektöre sağlanan vergi indirimi, kısa çalışma ödeneği gibi desteklerin devam etmesi gerekir” diye konuştu.

‘En iyi ihtimal’

TÜROB Başkan Yardımcısı Taner Yallagöz, İstanbul için yüzde 50’nin altındaki açık otel ile yıl sonuna kadar devam edilmesinin beklendiğini söyledi. Bu açık otellerin doluluklarının ise yüzde 30 seviyesiyle mart ayını görebileceğini öngördüklerini anlatan Yallagöz, “Pandeminin nasıl bir seyir izleyeceğine göre değişebilir. Bu nedenle şehir otelleri için 2021 bahar aylarıyla birlikte bir toparlanma adımından bahsedebiliriz” dedi.

TÜROB Yönetim Kurulu Koordinatörü Kasım Zoto ise, “En iyi ihtimalle 2021 bahar aylarında şehir otellerinin açılışları, toparlanma öngörüleriyle birlikte artacaktır. 2019 rakamlarını ise 2022’den sonra yakalarız diye düşünüyorum. Bütün dünya aynı sorunla karşı karşıya. İş, kültür ve kongre/toplantı turizmlerindeki artışı bekliyoruz” dedi.