Turistik restoran ve kafeye destek

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre banka, normalleşme sürecinde ekonomik hayata sağladığı katkılara bir yenisini ekledi.

Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir “Destek Kredisi” ürünü hayata geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bakanlık onaylı işletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası ile iş birliğiyle hayata geçirilecek olan, 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar kredi imkanının 36 ay vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli ve 6 aya kadar ödemesiz olacağını bildirdi.

Belgeye sahip olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Ziraat Bankası üye işyeri statüsündeki işletmeler, ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecek.

Ziraat Bankası bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülke ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmaların yanında olmaya devam edeceğini de vurguladı.